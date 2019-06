3 dead, dozens injured as large fire erupts in apartment building in Paris (PHOTOS)

Three people have died and one was seriously injured in a fire that broke out in a building in central Paris. Another 27 people including a firefighter also received minor injuries resulting from smoke inhalation, AFP reports.

According to firefighters, the flame erupted early Saturday morning in a 6-story apartment building in Paris’ 11th district, rue de Nemours. The structure also houses a restaurant and a steam room.

Déjà,hier en début d'après-midi à Rouen,un début d'incendie c'était déclaré sous les combles des toits de la mairie de Rouen,sans gravité tout d'fois. ..! https://t.co/D22NoKtjjo — j2m (@mondonjeanmarie) June 22, 2019

“Fifteen rescues were made immediately by ladders and scales hooks,” said Fire Department captain Florian Lointier said, noting that by 9 am the fire was “controlled but not extinguished.”

PARIS : Trois morts et 28 blessés dont un grave dans l'#incendie d'un immeuble rue de Nemours, dans le 11ᵉ arrondissement. Une cage d'escalier s'est totalement embrasée sur 6 étages, nombreux pompiers sur place (pompiers). pic.twitter.com/OmMkxAwEej — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 22, 2019

Up to 200 firefighters are currently at the scene, assisted by some 50 vehicles.

Nos équipes sont pleinement mobilisées aux côtés des @PompiersParis et @samudeparis pour prendre en charge les blessés et les impliqués. Nous procédons à plusieurs évacuations sanitaires, un centre d’accueil des impliqués est établi #incendie#nemourspic.twitter.com/ctzEGGMRGh — Protec Paris Seine (@PCParisSeine) June 22, 2019

🇫🇷 ALERTE - Un #incendie s'est déclaré à #Paris vers 5h du matin rue de #Nemours (11e arr.), dans un immeuble d'habitation. 198 pompiers sont mobilisés. Le bilan est lourd : 3 morts (2 brûlés, 1 défenestré) et 27 blessés graves. Le feu n'est pas encore éteint. (Sud Radio) pic.twitter.com/roqh6fAh6U — La Plume Libre (@LPLdirect) June 22, 2019

According to the emergency services, the fire apparently broke out on the stairwell at around 5am.