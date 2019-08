Russian airliner with 234 onboard suffers birdstrike, makes BELLY LANDING near Moscow

A narrow-body airliner operated by Russia’s Ural Airlines and carrying over 200 passengers and crew, landed with its wheels up in the countryside near Moscow after suffering a birdstrike.

Мой самолёт упал pic.twitter.com/wOGNYxUxJu — романтика окраин (@artemiyplk) August 15, 2019 «Сегодня. А321, «Уральские авиалинии», 233 человека на борту, жесткая посадка в Раменском районе Московской области.

Никто не погиб. Как пилот нашёл место для посадки, посадил самолёт на брюхо, самолёт не загорелся - загадка. Герой»(с) pic.twitter.com/kmtR8UvCuO — Юлия Витязева (@Vityzeva) August 15, 2019 DETAILS TO FOLLOW