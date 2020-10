Major fire breaks out in France’s Le Havre port, smoke visible kilometres away (VIDEOS)

A huge blaze has erupted in an abandoned building in France’s northern port city of Le Havre, triggering the evacuation of nearby houses. Footage from the scene shows a large column of fire and thick clouds of smoke in the air.

The fire broke out on Saturday. According to France’s emergency services, the building is an old warehouse that is currently abandoned.

🇫🇷 ALERTE INFO - Un énorme #incendie est en cours dans un bâtiment désaffecté du #Havre. Plusieurs maisons situées aux alentours sont en cours d'évacuation. Une grosse fumée se dégage, témoins à Mediavenir. (🎥 @Dimi33530158) #pompierspic.twitter.com/FDgKq9pH08 — Mediavenir (@Mediavenir) October 24, 2020

Le Havre police said on Twitter that they had started to evacuate residential buildings in the vicinity of the warehouse, and advised the public to stay away from the scene.

⚠️ ALERTE INFO - #LeHavre : Un incendie est en cours dans un entrepôt désaffecté au #Havre, rue du 8 mai 1945. 70 sapeurs-pompiers du @Sdis76 sont mobilisés et 25 véhicules engagés.⚠️ Suivez les consignes des autorités et évitez le secteur. pic.twitter.com/42vbQKyWCq — FranceNews24 (@FranceNews24) October 24, 2020

The blaze has produced large, thick plumes of blackish smoke that are visible from kilometres away.

🔴 SUIVI - #LeHavre : Un #incendie s'est déclaré à #Caucriauville, un quartier sur les hauteurs du Havre ce samedi 24 octobre à annoncé la Direction générale de la sécurité civile. ⚠️ Suivez les consignes des autorités et évitez le secteur. @sdis76@PoliceNat76pic.twitter.com/kVmtO6cPYh — FranceNews24 (@FranceNews24) October 24, 2020

Multiple fire engines, as well as at least one helicopter, have been deployed to battle the flames.

#Incendie d’un entrepôt désaffecté au Havre : en renfort des sapeurs-pompiers mobilisés, l’hélicoptère #Dragon 76 est engagé pour des opérations de reconnaissance.⚠️ Restez à l’écoute des consignes @Prefet76@Sdis76pic.twitter.com/yQFG5VTRBM — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) October 24, 2020

Aerial photos show that the warehouse has been partially consumed by the fire.

#NosInterventions Un incendie est en cours dans un entrepôt désaffecté au Havre, rue du 8 mai 1945 : 70 sapeurs-pompiers du @Sdis76 sont mobilisés et 25 véhicules engagés.⚠️ Suivez les consignes des autorités et évitez le secteur. pic.twitter.com/gXwwh5gtlS — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) October 24, 2020

So far, no information on potential casualties has emerged. It also remains unclear whether anything was stashed at the warehouse or if the building was empty.

