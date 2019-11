Bolivia’s deposed Evo Morales seeks asylum in Mexico, but vows to return ‘with more strength & energy’

Former Bolivian President Evo Morales has announced his departure to Mexico, where he has been granted asylum, after opposition protests and military officials’ pressure forced the socialist leader’s resignation.

"It hurts to leave the country for political reasons, but I will stay in touch," Bolivia's outgoing president wrote on Twitter on Monday night. "Soon I will return with more strength and energy." Así fue mi primera noche después de dejar la presidencia forzado por el golpe de Mesa y Camacho con ayuda de la Policía. Así recordé tiempos de dirigente. Muy agradecido con mis hermanos de las federaciones del Trópico de Cochabamba por brindarnos seguridad y cuidado. pic.twitter.com/O1EpDhS5Qw — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 12, 2019