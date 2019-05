1 dead, 11 injured as 8.0-magnitude earthquake strikes northern Peru (PHOTO, VIDEOS)

An 8.0-magnitude earthquake struck northern Peru early on Sunday at a depth of just over 100 kilometers, according to the United States Geological Survey, killing 1 person and injuring 11 more.

The quake struck about 75 kilometers south of Lagunas, damaging homes, schools and hospitals. Power cuts were reported in the Loreto region following the tremor.

Prelim M8.0 Earthquake northern Peru May-26 07:41 UTC, updates https://t.co/5XoGoRMnxw — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) May 26, 2019 Acabo de pasar uno de los sustos más grandes de mi vida, el terremoto nos sorprendió en pleno concierto y sólo quiero agradecerle a la gente de Rioja por su excelente reacción. Vi como unos ayudaban a otros y gracias a Dios no hubo ni un herido en el concierto. 🙏 pic.twitter.com/ORceGEDDOd — EZIO (@EzioOliva) May 26, 2019

President of Peru Martín Vizcarra said in a tweet that an assessment of the affected areas is underway and urged people to remain calm. He told the press the earthquake was the most severe to hit the country since 2007.

Local disaster management authorities are reminding people to be prepared for serious earthquakes by keeping emergency supplies on hand and having family drills.

#AHORA Información de la @PoliciaPeru en #Yurimaguas da cuenta sobre derrumbes de casonas en AA.HH. Las Praderas. Asimismo, en barrio de Macao, en el distrito de San Lorenzo, provincia Datem del Marañón, policías brindan protección y calma a población afectada. pic.twitter.com/gAc9UbNU1t — Mininter Perú (@MininterPeru) May 26, 2019

The powerful quake was reportedly felt as far away as Bogota, Colombia and in neighboring Ecuador.

