Military plane crashes in south-eastern Spain, pilot killed – Def. ministry (VIDEOS, PHOTOS)

A pilot has died after a military plane crashed near the Llanos Air Base in Albacete, south-eastern Spain, according to the ministry of defense. The jet was returning from an event celebrating the country’s national day.

Como consecuencia del siniestro, producido durante la maniobra de aproximación para el aterrizaje, ha fallecido el piloto del avión. — Ministerio Defensa (@Defensagob) October 12, 2017

The region’s president expressed his condolences on Twitter.



Acaban de comunicar la triste noticia.Mi pesar y el de toda CLM por el fallecimiento del piloto en Albacete sirviendo a España #12deOctubre — Emiliano García-Page (@garciapage) October 12, 2017

@antena3com las primeras imágenes del accidente de avión en Albacete pic.twitter.com/hcJsAidvXH — ☣AaR☣ (@Alber_toar) October 12, 2017

The Eurofighter combat jet crashed in farmland at around 10:00 GMT on Thursday.Footage shared on Twitter shows black clouds of smoke emanating from the apparent crash site.

Accidente aéreo en la Base Aérea de Los Llanos. #albacetepic.twitter.com/4D488KICpO — MARIO_RP (@marioruiz_ab) October 12, 2017





Así se veía el accidente aéreo desde otro punto de #Albacete, a 6km del accidente. pic.twitter.com/k8Lf0IzWr7 — Sr.Pardo (@BorjaPardo16) October 12, 2017

Ha coincidido con el retorno de los aviones del desfile , pero no sé que ha pasado.#Albacete#DiadelaFiestaNacionalpic.twitter.com/KhHSMiL7u0 — Cjaks (@ekleptiko) October 12, 2017

Albacete and national police are on the scene along with firefighters.

Estamos colaborando en perímetro de seguridad por el accidente de un avión militar, junto a autoridades militares, @guardiacivil@sciab_espic.twitter.com/RXRCBdV5DT — PolicíaLocalAlbacete (@PoliciaAlbacete) October 12, 2017

Eviten circular por la zona para facilitar el trabajo y acceso de servicios de emergencias. Activados protocolos de seguridad. pic.twitter.com/TTnPAYlfgU — PolicíaLocalAlbacete (@PoliciaAlbacete) October 12, 2017

Police have been advising residents to avoid the area to allow emergency services to carry out “security protocols.”

Albacete police expressed their “condolences to the family and friends of the deceased pilot” and warned people to follow information from official sources only to “avoid hoaxes.”

Nuestro más sincero pésame a la familia y amigos del piloto fallecido, sigan solo fuentes oficiales y no difundan bulos #Albacetehttps://t.co/gvWvHV8DDv — PolicíaLocalAlbacete (@PoliciaAlbacete) October 12, 2017

The plane was participating in the military parade of ‘12th of October’ – Spain’s national day – in Madrid, reports Telecinco. The event features aircraft from the Air Force, Civil Guard, helicopters and the Eagle Acrobatic Patrol.

The cause of the crash is being investigated, according to the defense ministry.