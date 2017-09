1 dead, 3 injured following gunfire overnight in front of club in Berlin – police

One person was killed and three more injured last night in gunfire in front of a club in the Hohenschönhausen neighborhood in northwestern Berlin, local police reported.

Local newspaper BZ reports that the gunfire occurred around 2:15am local time (12:15am GMT) outside a night club in Ribnitzer Strasse.

In #Hohenschönhausen wurden in der Nacht bei einer Schießerei vor einem Club 3 Menschen verletzt & ein Mann getötet. #Moko ist vor Ort

^tsm pic.twitter.com/qjVBqRBCFq — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 16, 2017

So far there are no reports regarding the severity of the injuries. The incident was apparently preceded by a dispute between several people.

Die Hintergründe dazu sind derzeit unklar. Unsere Kolleg. haben den Tatort abgesperrt. Unsere #Pressestelle gibt vor Ort Auskunft. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 16, 2017

Police have cordoned off the area and say that the motive is not clear yet.

#Hohenschönhausen: ein Toter und 3 verletzte Personen nach Schiesserei vor einem Club pic.twitter.com/WlrNR5cwmE — Polizeireporter-BM (@PolReporter) September 16, 2017