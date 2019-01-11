Massive swarm of locusts plagues Mecca (PHOTOS, VIDEOS)
Mecca attracts millions of Muslims from across the globe every year, but this time it became a site of completely different pilgrimage. The insects have been plaguing the holy site in Saudi Arabia for a few days now, with social media relaying a detailed account of the havoc they caused.
#السعودية :— د. محمد الصغير (@drassagheer) January 7, 2019
حشرات طائرة تهاجم الحرم في #مكة_المكرمة بكثافة كبيرة في ظاهرة لا تخفى دلالتها أو رمزيتها ! اللهم طهر بيتك للطائفين والعاكفين، واجعله ولايته فيمن خافك واتقاك، وابتغى رضاك. pic.twitter.com/OZvNjUhq3F
الصراصير الموسمية المهاجرة في الحرم و بعض المناطق في مكة— رضا كربوسي (@r_kerbouci) January 8, 2019
في انتظار تحاليل الإخونج و المواد الإعلامية و البرامج المباشرة في #الخنزيرة و #خلايا_عزمي .... pic.twitter.com/qZMrWd6NkQ
لعمري لم أسمع أو أرى مثل هذا من قبل— هاشم احمد شرف الدين (@hashemsharafdin) January 8, 2019
اجتياح صراصير لمدينة مكة بما فيها الحرم المكي.. #صراصير_الحرم
هذا نذيرٌ من الله تعالى للحكام السعوديين المستكبرين المجرمين ومن والاهم
قال تعالى:
(فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين) pic.twitter.com/V1uDs3fzuG
Local authorities have assigned 22 teams, each consisting of 138 people and armed with 111 pieces of specialized equipment, to curb the infestation.
“We have harnessed all efforts available to speed up the eradication of the insects in the interest of the safety and comfort of guests to God's house,” they said is a statement, cited by Al-Araby website.
(2️⃣)— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) January 7, 2019
بــ #الصور | فرق الإصحاح البيئي التابعة لــ #امانة_العاصمة_المقدسة تعمل على رش حشرة الجنادب السوداء في مناهل و غرف تفتيش الصرف الصحي ودورات المياه المحيطة بساحات المسجد الحرام •#مكة_المكرمة#العاصمة_المقدسةpic.twitter.com/S6hoR57bWM
The masked workers were spraying insecticide in the area around the Great Mosque, paying extra attention to the locust breeding sites near open water drains. They were then seen sweeping thousands of the dead insects from the pavement.
الصراصير الموسمية المهاجرة في الحرم و بعض المناطق في مكة— رضا كربوسي (@r_kerbouci) January 8, 2019
في انتظار تحاليل الإخونج و المواد الإعلامية و البرامج المباشرة في #الخنزيرة و #خلايا_عزمي .... pic.twitter.com/qZMrWd6NkQ
بسم الله الرحمن الرحیم— Ali tawil 🇱🇧 (@tawil__ali) January 8, 2019
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِين
#مكة_المكرمةpic.twitter.com/vK7X4gmpJz
Saudi officials said that the insect invaders were identified as ‘black grasshoppers’ and that their invasive descent upon Mecca was migration-related.
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