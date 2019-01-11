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Massive swarm of locusts plagues Mecca (PHOTOS, VIDEOS)

Published time: 11 Jan, 2019 18:58
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Massive swarm of locusts plagues Mecca (PHOTOS, VIDEOS)
The Great Mosque in the holy city of Mecca. © Reuters / Zohra Bensemra
They’re everywhere – in the air, on the pavement, on the robes of worshipers and on the walls of the Great Mosque. A swarm of locusts has descended on Mecca, prompting a large-scale cleaning operation.

Mecca attracts millions of Muslims from across the globe every year, but this time it became a site of completely different pilgrimage. The insects have been plaguing the holy site in Saudi Arabia for a few days now, with social media relaying a detailed account of the havoc they caused.

Local authorities have assigned 22 teams, each consisting of 138 people and armed with 111 pieces of specialized equipment, to curb the infestation.

“We have harnessed all efforts available to speed up the eradication of the insects in the interest of the safety and comfort of guests to God's house,” they said is a statement, cited by Al-Araby website.

The masked workers were spraying insecticide in the area around the Great Mosque, paying extra attention to the locust breeding sites near open water drains. They were then seen sweeping thousands of the dead insects from the pavement.

Saudi officials said that the insect invaders were identified as ‘black grasshoppers’ and that their invasive descent upon Mecca was migration-related.

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