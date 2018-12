Mexican volcano Popocatepetl erupts with 2km column of ash (PHOTOS, VIDEOS)

The active volcano Popocatepetl, located in Central Mexico, has exploded Saturday evening, sending ash two kilometers into the air with the cloud of smoke moving in a northeast direction.

Videos from the eruption show a powerful explosion and traces of magma flowing out of the crater. Possible ash fall is expected in areas surrounding the summit. At the moment the volcanic warning issued by the Federal Civil Protection remains at 'Phase 2'.

¡LO ÚLTIMO!🚨 El volcán 🌋#Popocatépetl, ubicado en el centro de #México, registró una explosión que ha emitido una fumarola de dos kilómetros. pic.twitter.com/y2rhxVDkfR — Noti Bomba (@notibomba) December 16, 2018

Así evolucionó la explosión de esta tarde - noche en el volcán #Popocatépetl: pic.twitter.com/YtSGZ0Hj69 — PC Estatal Puebla (@PC_Estatal) December 16, 2018

Authorities have urged citizens to stay clear of the region, and those already in the area to take precaution against a potential ash fall. Pyroclastic flows are also possible following the eruption.

Video de la explosión de las 18:57 h del #Popocatépetl.



Las explosiones de las últimas semanas se deben a la destrucción del domo de lava No. 81 fromado el 20 y 21 de noviembre.



Semáforo de alerta en amarillo fase 2.



Vía @webcamsdemexicopic.twitter.com/YTAH9Aiwtg — SkyAlert (@SkyAlertMx) December 16, 2018

#Explosión del #Volcán#Popocatépetl a las 18:58 horas, con una altura aproximada de 2 km, acompañada de material incandescente, atentos ante la posible caída de ceniza, el semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2. pic.twitter.com/A176ppqOv7 — Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) December 16, 2018

Think your friends would be interested? Share this story!